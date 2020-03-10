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10.03.2020 13:04
Рубрика: Экономика

Рост реальных доходов россиян в 2020 году может составить около 2%

Текст: Ольга Игнатова
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Поправки были внесены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента России Владимира Путина.

Во втором чтении поправки могут быть приняты 11 марта, а в третьем - 12 марта.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. В целом в 2020 году доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей, в 2021 году - 21,9 трлн рублей и в 2022 году 22,8 трлн рублей. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. При этом около 65,4 млрд рублей в 2020-2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта. Более 750 млрд рублей должно быть выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Около 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей - на создание дополнительных мест в школах. На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено около 1,297 трлн рублей.

Рост реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году может составить 1,9%, а реальная заработная плата вырастет на 2,4%.

10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития получат поддержку. Речь идет о Республике Адыгея, Алтае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тыве, Чувашии, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях. Этим регионам будет выделено 10 млрд рублей с 2020 по 2022 годы.

Экономика Казна Федеральный бюджет Бюджет 2020-2022

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