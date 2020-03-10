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Рубрика: В мире

Самолет Aeromexico на пути в Сеул совершил вынужденную посадку в Тихуане

Самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тихуана на севере республики. Борт следовал из Мехико в южнокорейский Сеул.

Фото: iStock
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Авиаперевозчик пояснил, что причиной такого решения стали технические проблемы, пишет ТАСС, ссылаясь на газету Milenio. По данным пассажиров, после трех часов ожидания им сообщили, что дело в неисправностях, и отправили в гостиницу.

Сейчас специалисты проводят проверку воздушного судна. Другие подробности происшествия не сообщаются.

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