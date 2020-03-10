Постановление правительства Севастополя от 10 марта 2020 года № 62-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в городе Севастополе за III и IV кварталы 2019 г."

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", частью 2 статьи 4 Закона города Севастополя от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за III квартал 2019 года:

- в расчете на душу населения - 10 993 руб.;

- для трудоспособного населения - 11 782 руб.;

- для пенсионеров - 9 030 руб.;

- для детей - 11 621 руб.

2. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за IV квартал 2019 года:

- в расчете на душу населения - 10 723 руб.;

- для трудоспособного населения - 11 483 руб.;

- для пенсионеров - 8 820 руб.;

- для детей - 11 349 руб.

3. До установления величины прожиточного минимума за I квартал 2020 г. для оценки уровня жизни населения города Севастополя при разработке и реализации социальной политики и городских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения ежемесячного пособия на ребенка, предоставления в установленном порядке социальных услуг, применять величину прожиточного минимума в городе Севастополе, установленную за IV квартал 2019 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







