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10.03.2020 13:00
Рубрика: Общество

Школьники пишут Всероссийские проверочные по истории и химии

Текст: Ксения Колесникова

В 11-х классах стартовали Всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории и химии.

Как сообщили в Рособрнадзоре, контрольную по истории проведут более 12 тысяч школ. Всего будет 12 заданий, их нужно будет решить за полтора часа. О чем будут писать школьники? В фокусе - история России с древнейших времен до наших дней. Также в задания вошли темы по истории и культуре родного края.

Фото: Михаил Синицын
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ВПР по химии пройдет в 10,5 тысячи школ. Здесь будет 15 заданий, тоже рассчитанных на полтора часа. Все задания условно можно разделить на четыре блока: "Теоретические основы химии", "Неорганическая химия", "Органическая химия", "Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь". Выпускники должны суметь составить уравнение химической реакции, смоделировать эксперимент, объяснить свойства и способы получения веществ их составом и строением. При этом можно использовать таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований, электрохимический ряд напряжений металлов и даже непрограммируемый калькулятор.

Что важно? Эти работы в 11-х классах проводятся по решению школ. Те выпускники, которые выбрали историю и химию для сдачи ЕГЭ, всероссийские проверочные не пишут. Работы пройдут по "плавающему" графику до 13 марта. Варианты проверочных работ для каждой из школ будут генерироваться автоматически из единого банка заданий.

Справка "РГ"

Всего в ВПР в этом году примут участие около 6,5 миллиона школьников из примерно 37 тысяч школ. Работы будут писать ученики 4-8 классов и 11-х классов.

Общество Образование

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