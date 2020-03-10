Vita brevis, ars longa - знаменитый афоризм Гиппократа, переведенный на латынь Сенекой в его трактате "О кратковременности жизни", чаще всего звучит на русском как "жизнь коротка, искусство вечно". И хотя латинское ars, как и древнегреческое techne обозначало не только искусство, но и науку, не будем привередами. Но в любом случае скоротечность жизни не сравнится с длительностью, а то и вечностью искусства и науки.

Обо всем этом невольно вспоминаешь сегодня по разным поводам - и в связи с обвалом цен на нефть, и из-за угрозы распространения коронавируса, и из-за того, как любые - ожиданные и неожиданные повороты текущего существования разрушают привычные и казавшиеся еще недавно незыблемыми стандарты жизненного поведения. Глобальный мир испытывается на прочность эгоистическими интересами отдельных государств, которые, впрочем, и обязаны иметь эти эгоистические интересы. Правда, только до тех пор пока человечество не столкнется с угрозами планетарного масштаба. Или не осознает нынешние как вызов всему живому на Земле.

Оценить роль культуры можно, только осознав, сколь безжалостно время человеческого бытия

Многие решат, что такая, как сказали бы на телевидении, подводка к основной теме этих заметок чрезмерна. Но по-настоящему оценить роль культуры в современном мире можно, только осознав, сколь безжалостно время человеческого бытия, сколь скоротечна и изменчива память. И как по преимуществу тщетны наши попытки взнуздать историю, развитие которой отличается от логики конкретных людей, сколь талантливыми и волевыми они ни были.

Если окинуть взором прошлое и настоящее человечества, то мы убедимся, что народы остаются в истории только благодаря востребованности их культуры, как бы далеко она ни была погружена в "бездонный колодец" прошлого. Могут, конечно, возразить, что у народов есть и другие достоинства, которые определяют их бытие во времени. Но, надо признать, все они в конечном счете определяются национальной культурой в широком значении этого понятия, которое включает в себя не только художественную культуру, но и науку, образование, традиции, склонность к тем или иным видам спорта. Национальный характер, в конце концов. Не все культуры литературоцентричны как русская, но во всех родной язык является важнейшей составляющей национального самосознания, национальной идентичности. Он - шире любых идеологий и конфессиональной приверженности. На нем говорят интеллектуалы и чернорабочие, военные и художники, крестьяне и жители городов, левые и правые радикалы.

Именно поэтому, когда после Послания президента Российской Федерации В. В. Путина открылась возможность для внесения поправок в действующую Конституцию нашей страны А. Калягин, Д. Мацуев и М. Пиотровский предложили внести в новую редакцию Основного Закона юридическую новеллу об обязанности государства сохранять и поддерживать культуру. Прежде всего потому, что она является уникальным наследием ее многонационального народа. Первоначальное предложение внести эту поправку в 70-ю статью, которая открывается пунктом о Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации, большинству показались чрезмерно амбициозными, но по существу именно культура нации определяет ее самостоятельное и самодостаточное бытие во времени. Это понимали даже идеологи КПСС, когда дали весьма противоречивое, но необходимое по прагматическим соображениям определение советской культуры - "национальная по форме, социалистическая по содержанию". Хотя в СССР как огня боялись национализма в любой его форме.

Опыт стран - членов Европейского союза показывает, что, утратив национальную валюту, сделав прозрачными государственные границы, передав часть экономических и юридических полномочий наднациональным органам, они сохранили культуру в сфере собственной ответственности. Глобализация, общеевропейская солидарность по ряду ключевых вопросов не сделали французов немцами, а итальянцев шведами. Культурная политика сохранилась на национальном уровне. И какую бы позицию не занимал ЕС в отношении России в политической или экономической сфере, только национальные правительства решают, как развивать отношения с нашей страной в гуманитарной сфере. Ибо любая национальная культура лишь укрепляется при взаимодействии с культурами других народов.

Когда-то Томас Манн написал, что театр превращает толпу в народ. Но в данном случае ее уместно перефразировать - в народ превращает толпу его культура. И предшествующая, и современная. И хотя, судя по всему, новелла о об ответственности государства за сохранение культуры не попадет в 70-ю статью новой редакции Конституции Российской Федерации, есть все шансы, что она окажется в 68-й статье, где речь пойдет о государственном и о национальных языках нашей страны, которым обновленная Конституция гарантирует право на сохранение и "создание условий" для их изучения и развития.

Народы остаются в истории только благодаря востребованности их культуры

В целом поправки к 68-й статье, где появляется формулировка о русском языке как о языке государствообразующего народа, вызвавшая широкую дискуссию, в разных вариантах подчеркивают, что Российская Федерация является многонациональной страной, где каждый народ имеет право сохранять свою культуру. В национальных республиках родной язык можно и должно употреблять наряду с русским в органах местного самоуправления и государственных учреждениях. Кроме того, республиканские власти, как и федеральный центр, обязаны поддерживать и развивать свою национальную культуру. Могут сказать, что это происходит и сейчас. Но все же ответственность государства за сохранение и развитие многонациональной культуры Российской Федерации, прописанная в новой редакции Конституции, дает гарантии, которых не было прежде. Насколько это поможет самой российской культуре - покажет время.