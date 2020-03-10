Обо всем этом невольно вспоминаешь сегодня по разным поводам - и в связи с обвалом цен на нефть, и из-за угрозы распространения коронавируса, и из-за того, как любые - ожиданные и неожиданные повороты текущего существования разрушают привычные и казавшиеся еще недавно незыблемыми стандарты жизненного поведения. Глобальный мир испытывается на прочность эгоистическими интересами отдельных государств, которые, впрочем, и обязаны иметь эти эгоистические интересы. Правда, только до тех пор пока человечество не столкнется с угрозами планетарного масштаба. Или не осознает нынешние как вызов всему живому на Земле.
Многие решат, что такая, как сказали бы на телевидении, подводка к основной теме этих заметок чрезмерна. Но по-настоящему оценить роль культуры в современном мире можно, только осознав, сколь безжалостно время человеческого бытия, сколь скоротечна и изменчива память. И как по преимуществу тщетны наши попытки взнуздать историю, развитие которой отличается от логики конкретных людей, сколь талантливыми и волевыми они ни были.
Если окинуть взором прошлое и настоящее человечества, то мы убедимся, что народы остаются в истории только благодаря востребованности их культуры, как бы далеко она ни была погружена в "бездонный колодец" прошлого. Могут, конечно, возразить, что у народов есть и другие достоинства, которые определяют их бытие во времени. Но, надо признать, все они в конечном счете определяются национальной культурой в широком значении этого понятия, которое включает в себя не только художественную культуру, но и науку, образование, традиции, склонность к тем или иным видам спорта. Национальный характер, в конце концов. Не все культуры литературоцентричны как русская, но во всех родной язык является важнейшей составляющей национального самосознания, национальной идентичности. Он - шире любых идеологий и конфессиональной приверженности. На нем говорят интеллектуалы и чернорабочие, военные и художники, крестьяне и жители городов, левые и правые радикалы.
Именно поэтому, когда после Послания президента Российской Федерации В. В. Путина открылась возможность для внесения поправок в действующую Конституцию нашей страны А. Калягин, Д. Мацуев и М. Пиотровский предложили внести в новую редакцию Основного Закона юридическую новеллу об обязанности государства сохранять и поддерживать культуру. Прежде всего потому, что она является уникальным наследием ее многонационального народа. Первоначальное предложение внести эту поправку в 70-ю статью, которая открывается пунктом о Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации, большинству показались чрезмерно амбициозными, но по существу именно культура нации определяет ее самостоятельное и самодостаточное бытие во времени. Это понимали даже идеологи КПСС, когда дали весьма противоречивое, но необходимое по прагматическим соображениям определение советской культуры - "национальная по форме, социалистическая по содержанию". Хотя в СССР как огня боялись национализма в любой его форме.
Опыт стран - членов Европейского союза показывает, что, утратив национальную валюту, сделав прозрачными государственные границы, передав часть экономических и юридических полномочий наднациональным органам, они сохранили культуру в сфере собственной ответственности. Глобализация, общеевропейская солидарность по ряду ключевых вопросов не сделали французов немцами, а итальянцев шведами. Культурная политика сохранилась на национальном уровне. И какую бы позицию не занимал ЕС в отношении России в политической или экономической сфере, только национальные правительства решают, как развивать отношения с нашей страной в гуманитарной сфере. Ибо любая национальная культура лишь укрепляется при взаимодействии с культурами других народов.
Когда-то Томас Манн написал, что театр превращает толпу в народ. Но в данном случае ее уместно перефразировать - в народ превращает толпу его культура. И предшествующая, и современная. И хотя, судя по всему, новелла о об ответственности государства за сохранение культуры не попадет в 70-ю статью новой редакции Конституции Российской Федерации, есть все шансы, что она окажется в 68-й статье, где речь пойдет о государственном и о национальных языках нашей страны, которым обновленная Конституция гарантирует право на сохранение и "создание условий" для их изучения и развития.
В целом поправки к 68-й статье, где появляется формулировка о русском языке как о языке государствообразующего народа, вызвавшая широкую дискуссию, в разных вариантах подчеркивают, что Российская Федерация является многонациональной страной, где каждый народ имеет право сохранять свою культуру. В национальных республиках родной язык можно и должно употреблять наряду с русским в органах местного самоуправления и государственных учреждениях. Кроме того, республиканские власти, как и федеральный центр, обязаны поддерживать и развивать свою национальную культуру. Могут сказать, что это происходит и сейчас. Но все же ответственность государства за сохранение и развитие многонациональной культуры Российской Федерации, прописанная в новой редакции Конституции, дает гарантии, которых не было прежде. Насколько это поможет самой российской культуре - покажет время.