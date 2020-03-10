Си Цзиньпин о медработниках: Вы самые милые люди

В больнице "Хошэньшань" глава государства по видеосвязи пообщался с медработниками лечебного отделения. Си Цзиньпин поинтересовался о том, как проходит работа и о защитных мерах, которые применяют медики.

"Вы хотите в защитной одежде и носите маски, поэтому я не могу увидеть ваши лица. Зато каждый из вас у меня в сердце - самые милые люди! От имени ЦК КПК выражаю вам искреннее сочувствие и высочайшее уважение", - сказал глава КНР.