Си Цзиньпин о медработниках: Вы самые милые люди

В ключевой период борьбы с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа, председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта прибыл в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), который является эпицентром вспышки COVID-19. Глава КНР проинспектировал работы по профилактике и контролю заболевания, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
В больнице "Хошэньшань" глава государства по видеосвязи пообщался с медработниками лечебного отделения. Си Цзиньпин поинтересовался о том, как проходит работа и о защитных мерах, которые применяют медики.
"Вы хотите в защитной одежде и носите маски, поэтому я не могу увидеть ваши лица. Зато каждый из вас у меня в сердце - самые милые люди! От имени ЦК КПК выражаю вам искреннее сочувствие и высочайшее уважение", - сказал глава КНР.