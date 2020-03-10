Синявская рассказала об отношении к сыгравшему Магомаева Биковичу

Народная артистка СССР Тамара Синявская рассказала о своем отношении к сербскому актеру Милошу Биковичу, сыгравшему ее покойного мужа, всенародно любимого певца Муслима Магомаева, в биографическом сериале "Магомаев". Ее слова приводит KP.RU.

- Мне показалось, что из всех актеров этот молодой юноша больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна.

Следует отметить, что некоторое сходство оказалось возможным, прежде всего, благодаря усилиям гримеров (которые, по словам Биковича, трудились над его лицом по два часа в день).

В интервью Первому каналу актер поведал, что отказался было от столь лестного предложения, так как за пять лет в России ему так и не довелось познакомиться с творческим наследием Муслима Магомаева. Но, в то же время, это обстоятельство сыграло Биковичу на руку, когда он все же решился сниматься в сериале, так его восприятие великого певца было свежим и незамутненным.