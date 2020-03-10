США направили в Европу бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2. Техника, находившаяся ранее на авиабазе в Миссури, уже замечена на Азорских островах (Португалия).

Над Атлантикой американские военные самолеты дозаправились в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования ВС США. Бомбардировщики B-2 примут участие в учениях НАТО Defender Europe-2020.

"Передислокация дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США", - подчеркнули в Пентагоне.