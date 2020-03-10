В Чили грабители перехватили 15 миллионов долларов

В понедельник в Чили произошло одно из крупнейших ограблений в истории страны. Злоумышленники напали в аэропорту Сантьяго на бронированный фургон с наличными. По словам представителей правоохранительных органов, они унесли 14 миллионов долларов и один миллион евро. Деньги лишь за несколько часов до ограбления прибыли из-за границы и были предназначены для нескольких банков.

В налете, по разным данным, участвовало от 5 до 10 человек, вооруженных пистолетами и автоматами. Запугав охранников, они забрали деньги и скрылись на двух автомобилях, полиция устроила погоню, но так и не смогла их поймать.

Как отмечают местные СМИ, добыча грабителей превысила сумму, украденную в результате "кражи века", совершенной в том же аэропорту в 2014 году. Тогда преступники унесли сумму, эквивалентную 10 миллионам евро. Впрочем, новое преступление не дотянуло до ограбления 2017 года, когда добычей злоумышленников стали ценные бумаги на сумму в 19 миллионов долларов.

Аэропорт Сантьяго принимает более 24 миллионов пассажиров в год. Совершенное шесть лет назад ограбление вызвало волну критики и вопросов по поводу обеспечения безопасности воздушной гавани. Тогда преступники смогли проникнуть на территорию и уйти без единого выстрела. После такого ЧП меры безопасности были усилены, но как видно из последних событий, это не помогло.