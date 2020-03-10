В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 8 тысяч

В Иране количество заразившихся коронавирусом достигло 8042. Жертвами стали 291 человек. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"С полудня вчерашнего дня по настоящее время в Иране выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом. К сожалению, за прошедшие сутки от болезни умерли 54 человека", - приводит слова чиновника агентство ISNA.

По словам Джаханпура, к настоящему моменту в стране выздоровел 2731 заболевший. При этом иранский минздрав отмечает тенденцию к увеличению числа выздоровевших. Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса зафиксировано в Тегеране и одноименной провинции - 2114.