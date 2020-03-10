В почтовых отделениях столичного региона стала доступна безналичная оплата

Платежные карты теперь принимают во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья. По безналу можно оплатить отправку посылок, бандеролей, заказных писем и экспресс-доставку, приобрести почтовые конверты и марки, канцелярские товары или товары собственной почтовой розницы.

Безналичный расчет в отделениях почтовой связи стал доступен для всех жителей Москвы и области. В почтовых офисах столичного региона установлено 4 249 POS-терминалов с поддержкой для бесконтактных платежей, уточняется в сообщении пресс-службы "Почты России". К использованию принимаются карты банковских платежных систем Visa, MasterCard и МИР.

Оснащение почтовых отделений терминалами - важный проект. Во многих поселках и небольших городах зачастую нет банковских отделений и банкоматов, где граждане могли бы снять наличные, пополнить карту или совершить другие финансовые операции.