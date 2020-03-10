За сутки в Южной Корее выздоровели более 80 зараженных COVID-19

В Южной Корее продолжилась тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом COVID-19. За сутки выздоровели более 80 человек, при незначительном количестве новых больных. Однако теперь обеспокоенность вызывает столица страны, где появился крупный очаг заражения.

По каким-то причинам 10 марта представители министерства здравоохранения Республики Корея провели только один, утренний брифинг, в котором огласили статистику по состояния на полночь с 9 на 10 марта. Это не дает возможности дать полноценное сравнение с вечером предыдущего дня, но в целом общая тенденция ясна.

Так, по данным на полночь 10 марта в стране количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 7513. Если сравнивать с полночью 9 марта, то количество инфицированных возросло на 131, а если с 19-00 того же 9 марта, то всего лишь на 35 человек.

При этом было зарегистрировано рекордное число выздоровевших. За сутки победил инфекцию сразу 81 человек, доведя этот показатель до 247.

То есть мы имеем самый низкий за последние несколько дней показатель прироста новых больных и рекорд по выздоровевшим. Это показывает, что ситуация в Южной Корее с COVID-19 постепенно берется под контроль.

С другой стороны, продолжают умирать по несколько человек в день. Так как о смертях сообщают немедленно, а не только на брифингах минздрава, то тут проще отслеживать ситуацию в реальном времени. В ходе выступления чиновника минздрава РК было заявлено о трех новых умерших за сутки, но к ночи 10 марта скончались еще трое человек. Таким образом, к концу 10 марта показатель смертей составил 60 человек.

Хотя картину в целом нельзя назвать полностью благополучной и радужной, но очевидно, что идет перелом и есть надежды на скорую стабилизацию ситуации.

Впрочем, появился и новый повод для беспокойства. Сегодня в Сеуле был выявлен крупный очаг заражения, который сразу стал вторым крупнейшим случаем инфицирования после прихожан секты "Синчхончжи" в Тэгу.

Среди коллектива сотрудников колл-центра местной страховой компании ACE Insurance была зафиксирована вспышка коронавируса. Колл-центр находится в административном округу Куро на юго-западе Сеула. Там трудятся вместе около 270 сотрудников, в основном женщины, которые проживают не только в столице, но и в городах-спутниках. В течение дня число подтверждённых заражённых среди самих сотрудниц, так и членов их семей и друзей уже превысило 70 человек. Ожидается, что эти цифры найдут отражение в статистике, которая будет оглашена утром 11 марта. Эксперты предупредили, что надо готовиться к резкому скачку цифр зараженных по Сеулу и столичной провинции Кёнги.

Проблема конкретно с этим колл-центром в том, что его сотрудницы работали в здании, где трудятся или живут еще несколько сотен других людей. Женщины из колл-центра постоянно пользовались общественным транспортом, а в район Куро - это оживленный столичный регион. Потому эксперты справедливо опасаются разрастания масштабов очага. Некоторые заговорили о возможности появления в Корее "второго Тэгу" в лице этого колл-центра.

С другой стороны, стоит все же отметить, что ситуация с колл-центром, хотя неприятная и в какой-то степени чрезвычайная, но все равно не такая сложная, как с сектой "Синчхончжи" и ее прихожанами. Численность прихожан церкви превышает двести тысяч человек, руководство и сами верующие часто саботировали работу властей, не раскрывая деталей и особенностей деятельности церкви, а также подробности встреч, чем сильно мешали борьбе с COVID-19 на начальном этапе. В результате пришлось прибегать к помощи полиции, а администрации Тэгу и Сеула подали в суд на "Синчхончжи". В итоге это во многом и стало причиной вспышки именно в Тэгу. Среди всех зараженных около 63 процентов - либо сами прихожане секты либо люди, которые так или иначе с ними связаны.

Случай с колл-центром не такой масштабный и сложный, а потому можно надеяться, что власти с ним справятся, хотя не исключено, что для этого придётся изрядно поработать.

Теперь же главная задача - не допустить появления новых очагов COVID-19 по стране и продолжать "тушить пожар" инфекции в Тэгу и провинции Северная Кенсан, где находится главный центр распространения коронавируса.