116 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи

Еще совсем недавно южнокорейский паспорт входил тройку самых "вездеходных" паспортов, по которым можно путешествовать без визы в большое число стран, но теперь больше половины государств мира ограничили, а зачастую и вовсе запретили въезд из Южной Кореи.

Согласно данным МИД Республики Корея, на 11 марта в общей сложности 116 стран и территорий ввели те или иные ограничения на въезд из Южной Кореи. Корейцы с сожалением констатируют, что ежедневно список пополняется. За последние сутки он увеличился на семь странами.

Отметим, что до COVID-19 обладатели паспортов Южной Кореи имели право безвизового въезда в примерно 190 государств мира. Сейчас большинство стран отменили или приостановили действие безвизового режима с Кореей.

Ограничительные меры, как правило, касаются не только самих корейцев, но и граждан третьих стран, которые въезжают из Республики Корея. Меры эти разные, вплоть до полного запрета на въезд. По данным МИД РК, полный запрет или приравненные к нему ограничения ввели на настоящий момент 49 государств и территорией.

Правительству РК не нравится подобная ситуация, но пока все попытки как-то "объяснить" не приводят к успеху. Как правило, официальные представители других стран внимательно выслушивают, но разводят руками, говоря, что "экстренная ситуация с вирусом не оставляет иного выбора".