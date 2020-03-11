Экспорт алюминия за год сократился на 40 процентов

Россия в январе поставила на мировой рынок алюминия на 209,2 млн долларов, подсчитала Федеральная таможенная служба. Объем поставок по сравнению с тем же месяцем 2019 года сократился на 39,7 процента. В натуральном выражении объем поставок составил 115,8 тысяч тонн, падение - 42,8 процента.

Первичный алюминий в нашей стране производит "Русал". Всего за прошлый год компания выпустила 3,76 млн тонн этого металла.

До апреля 2018 года более 80 процентов продукции компании уходили на экспорт. Однако затем на "Русал" были наложены санкции США. Они продолжали действовать до января 2019 года.