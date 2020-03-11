Исследование: Кто сможет провести цифровую трансформацию

Исследователи из Высшей школы госуправления РАНХиГС опубликовали в открытом доступе модель компетенций CDTO. Ее использование позволит привлечь на государственную службу чиновников, способных проводить цифровую трансформацию министерств и ведомств.

Этот метод уже используют в министерстве цифрового развития России для тестирования кандидатов на пост заместителей руководителей федеральных ведомств, ответственных за цифровую трансформацию.

Модель представляет собой документ, содержащий требования и к руководителю государственного цифрового проекта, и к участникам цифровой трансформации. Она будет полезна для HR-специалистов и образовательных организаций, которые возьмутся проводить профессиональную переподготовку соискателей.

"Модель компетенций представляет собой подробное руководство для руководителя команды цифровой трансформации и для специалиста, который формирует и реализует кадровую политику организации, ― комментирует директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева. ― Предполагается, что модель станет основой для формирования требований к специалистам, которые приходят из бизнеса на госслужбу: для того, чтобы привлекать к сотрудничеству лучшие кадры, необходимо иметь верифицированный перечень требований и критериев, которыми можно руководствоваться как при поиске такого сотрудника (руководителя или участника цифровых проектов) на рынке труда, так и при проектировании образовательных программ для повышения квалификации имеющихся сотрудников".