Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса

Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса. Как пишет strana.ua, как минимум до конца марта будут закрыты школы, вузы, кинотеатры, отменены концерты, остановят свою работу развлекательные зоны в торговых центрах.

"Будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах будет введен усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи. Общественный транспорт пока работает в обычном режиме", - заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Примечательно, что на сегодняшний день на Украине подтвержден только один случай заражения COVID-19. Еще один образец находится на стадии исследования, в то же время более 40 подозрений не получили подтверждения. Но это по официальным данным, какая на самом деле сложилась ситуация на Украине, не знает никто, ведь далеко не все с признаками заболевания обращаются к врачам. К тому же из-за дефицита тестов диагностика проводится выборочно и в крайних случаях.