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11.03.2020 17:14
Рубрика: Власть

Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин лично возглавил правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Глава кабмина подписал постановление с соответствующими изменениями в положение о правкомиссии. Ранее комиссию возглавлял первый вице-премьер.

Своим заместителем в Бюджетной комиссии Мишустин назначил министра финансов.

Бюджетная комиссия занимается подготовкой проектов главного финансового документа страны на очередной трехлетний период, бюджетов внебюджетных фондов.

Мишустин провел совещание по сохранению стабильности российской экономики

Власть Работа власти Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Председатель Правительства Бюджет 2020-2022

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