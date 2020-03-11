Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам

Премьер-министр Михаил Мишустин лично возглавил правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Глава кабмина подписал постановление с соответствующими изменениями в положение о правкомиссии. Ранее комиссию возглавлял первый вице-премьер.

Своим заместителем в Бюджетной комиссии Мишустин назначил министра финансов.

Бюджетная комиссия занимается подготовкой проектов главного финансового документа страны на очередной трехлетний период, бюджетов внебюджетных фондов.