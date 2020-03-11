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11.03.2020 19:22
Рубрика: Власть

Маршал прилетел на базу

На нашем аэродроме в Сирии установили бюст прославленного полководца Константина Рокоссовского
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
На этой неделе сотруднице "Российской газеты" Ариадне Рокоссовской - правнучке легендарного полководца Великой Отечественной войны маршала Константина Константиновича Рокоссовского - позвонили из Генерального штаба и пригласили слетать в Сирию. Не в командировку, а посмотреть на недавно открытый там памятник прославленному родственнику.
Бюст маршала К.К. Рокоссовского военным преподнесли в дар. Фото: Минобороны РФ

Бюст маршала установили на нашей авиабазе в Хмеймиме. Теперь там, как и во многих городах нашей страны, есть своя "Аллея российской славы". Авторы этого проекта говорят, что он был задуман с единственной целью - укрепить патриотический дух российского народа.

Бюст Рокоссовского сотворил Михаил Леонидович Сердюков. Он многие годы является руководителем скульптурной мастерской. Этот мастер собрал вокруг себя не просто талантливых людей, а настоящих подвижников - из Ростова-на-Дону и Краснодара, Москвы и Ставрополя, Волгограда и других городов России. Они готовы бесплатно ваять и ставить в школах, кадетских корпусах и воинских частях на территории России и других государств бюсты граждан, прославивших нашу страну.

Их изваяния из бронзы или окрашенного под бронзу, медь и антик железобетона выполнены на действительно высоком художественном уровне. Подвижники уже изготовили и установвили более 70 таких памятников выдающимся людям нашего государства.

Один из них - в Хмеймиме. Очень символично, что его привезли в Сирию, на военную авиабазу РФ в год 75-летия Великой Победы. На постаменте под бюстом написано: "Рокоссовский Константин Константинович. 1896 - 1968. Маршал Советского Союза. Один из величайших полководцев Второй мировой войны". И ниже - "Бюст преподнесен в дар".

На самом деле, уже трудно представить себе Победу без участия в ней таких выдающихся военачальников, как маршалы Жуков, Рокоссовский, Конев, адмирал Кузнецов и десятков других легендарных военачальников, под чьим руководством Красная армия сокрушила ненавистный фашизм. И память о них навечно сохранится в сердцах потомков.

Справка "РГ"

Константин Константинович Рокоссовский - маршал, дважды Герой Советского Союза, командующий Парадом Победы в 1945 году.
Правнучка маршала Рокоссовского перелистала его письма домой

Он родился 21 декабря 1896 года в Варшаве. Участвовал в Первой мировой войне. В октябре 1917 года вступил в Красную армию. В 1937 году стал жертвой доноса и два с половиной года был под следствием.

В годы Великой Отечественной войны руководил решающими сражениями. В 1941-м, командуя 16-й армией Западного фронта, не подпустил немцев к Москве. Его полководческий талан оценили по достоинству. Позже Рокоссовский руководил фронтами, успешно провел несколько крупных операций, определивших ход войны и принесших Победу.

С июля 1945 до 1949 года создал и был главнокомандующим Северной группой войск в Польше. Некоторое время являлся министром обороны этой страны. В 1962 году отказался написать статью против Сталина, за был снят Хрущевым с должности заместителя министра обороны СССР. Умер в 1968 году в Москве.

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