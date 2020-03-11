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11.03.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Ослабление рубля повысит себестоимость коллекций одежды

Текст: Екатерина Петрова
Снижение курса рубля приведет к увеличению цен на одежду. Произойдет это с некоторой отсрочкой, отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Желая сократить траты, горожане чаще всего начинают экономить на приобретении вещей. Тем покупателем, которые не готовы отказаться от обновления гардероба, розничные компании пойдут на встречу. По словам Лебсак-Клейманс, операторы до минимума сокращают свою маржу и "оттягивают" момент переоценки, стараясь максимально "завуалировать" рост цен. Но мера эта временная.

"Тем не менее бизнес не может работать в ущерб себе, а ослабление рубля приведет к росту себестоимости коллекций. Это означает, что в массовом сегменте за ту же цены ритейлеры будут вынуждены предлагать товар более низкого качества. А в премиальном сегменте аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене", - пояснила генеральный директор компании.

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По ее словам, если курс зафиксируется на уровне до 70 рублей за доллар, то цены на такой товар могут вырасти на 20% в премиальном сегменте и на 10 % в бюджетном.

По словам генерального директора сети магазинов "Снежная Королева" Михаила Булушева, говорить о перспективах корректировки отпускных цен на товары пока рано. "Надеемся, что нам удастся сохранить запланированный уровень. Пока торгуем имеющимся товаром, а как сформируется цена на поступления товара во второй половине года, зависит от будущего курса рубля, еще рано делать оценки", - сказал Булушев.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Основательно от валютных колебаний, по словам президента ГК "Сириус", члена президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Юрия Савелова, пострадает легкая промышленность. Рост цент в этой отрасли может достигнуть 5-10%. Производители, которые импортируют в страну ткани, обувь начнут повышать цены. Как и с большинством других товаров это станет заметно в течение 1-3 месяцев. За это время на складах начнут заканчиваться запасы товаров, завершится срок заключенных по прежним ценам контрактов.

"Выиграют от этой ситуации импортеры - наша продукция востребована на зарубежных рынках. То есть начнется еще один виток развития экспорта", - считает Юрий Савелов.

Экономика Товары и цены

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