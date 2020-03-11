Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии

Five people have been killed in a plane crash near Lockhart River, a region made infamous by an air disaster 15 years ago.



The pilot was reportedly trying to land the aircraft in treacherous conditions: https://t.co/qmn83YjW2b @ShannonMM9 #9News pic.twitter.com/EX15BkXLyh — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) March 11, 2020

Пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 404 Titan в австралийском штате Квинсленд, сообщает abc.net.au.

Катастрофа произошла в среду около 11.30 по местному времени поблизости от аэродрома Локхарт-Ривер. На место ЧП были вызваны экстренные службы, которые после двух часов поисков обнаружили обломки самолета. По данным полиции, на борту чартерного рейса помимо пилота находились четверо правительственных работников.

Пилот сделал две попытки приземлиться на взлетно-посадочную полосу, прежде чем воздушное судно разбилось во время третьего захода на посадку. Отмечается, что в данный момент в регионе установилась плохая погода с сильным ветром и дождем.