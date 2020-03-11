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11.03.2020 12:48
Рубрика: В мире

Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии

Пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 404 Titan в австралийском штате Квинсленд, сообщает abc.net.au.

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
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Катастрофа произошла в среду около 11.30 по местному времени поблизости от аэродрома Локхарт-Ривер. На место ЧП были вызваны экстренные службы, которые после двух часов поисков обнаружили обломки самолета. По данным полиции, на борту чартерного рейса помимо пилота находились четверо правительственных работников.

Пилот сделал две попытки приземлиться на взлетно-посадочную полосу, прежде чем воздушное судно разбилось во время третьего захода на посадку. Отмечается, что в данный момент в регионе установилась плохая погода с сильным ветром и дождем.

В мире Океания Австралия Авиакатастрофы

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