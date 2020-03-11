Поправки в бюджет на три года прошли второе чтение

Документ ко второму чтению практически не изменился: как объяснил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, меры направлены для реализации Послания, и принятие поправок во втором чтении не предусматривалось.

Дополнительные средства в бюджете на финансовое обеспечение Послания президента составят 1 трлн 848 млрд рублей в 2020-2022 годы.

Эти средства, в частности, необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Кроме того, необходимо профинансировать расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, а также увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей.

Средства также пойдут на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. С учетом поддержки из федерального бюджета им ежегодно обеспечат около 7 млн младшеклассников.

Уже в этом году школьные учителя начнут получать специальную надбавку за классное руководство (это коснется более 800 тысяч человек), а регионам дадут субсидию на создание дополнительных мест в школах. Средства благодаря новым поправкам пойдут также модернизацию первичного звена здравоохранения и на увеличение приема на бюджетные места в высших учебных заведениях по дефицитным специальностям.