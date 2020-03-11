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11.03.2020 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме задержали главу национальной общины за обман земляков

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Руководителя одной из национально-культурных общин в Костромской области задержали за мошенничество при организации концертов соотечественников и продажу поддельных миграционных карт.

Как сообщает МВД России, на протяжении нескольких лет подозреваемый, живущий в Костроме, снабжал граждан иностранных государств поддельными паспортами и миграционными картами, а также фиктивной регистрацией.

- По словам потерпевших, за услуги он брал плату в размере от тридцати до двухсот тысяч рублей, - пояснили в полиции.

Узнать о подпольном бизнесе руководителя НКО полиция смогла благодаря заявлению местного жителя. Молодой человек обратился к руководителю молдавской общины за помощью в продаже автомобиля. Избавиться от ненужного авто он решил после того, как сотрудники ГИБДД дважды задержали его за пьяную езду, лишили прав и возбудили против нетрезвого лихача уголовное дело.

Фото: iStock
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Вместо содействия в продаже авто глава НКО пообещал за вознаграждение помочь земляку с возвратом прав и "развалом" уголовного дела. По версии следствия, за девять месяцев злоумышленник выманил у заявителя более 640 тысяч рублей. А когда горе-водитель потребовал вернуть неоправдавшиеся вложения, злоумышленник перестал выходить на связь.

Затем в полицию обратился генеральный директор фирмы, специализирующейся на организации концертов. Ему глава общины пообещал помочь с поиском площадки для выступления и местом проживания артистов на время гастролей творческих коллективов. Получив от заказчика более 6000 евро, злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки.

В отношении руководителя НКО возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в задержании подозреваемого участвовали сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

- В ходе проведения обысков по месту жительства фигуранта полицейские изъяли документы, в том числе договоры и миграционные карты с признаками подделки, а также печати, - сообщили в МВД.

После задержания подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить до шести лет заключения. В полиции предполагают, что жертвами предприимчивого руководителя НКО могли стать не только костромичи, но и жители других регионов России.

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