В Воронеже полиция изъяла более килограмма героина

Воронежские полицейские во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ изъяли более 1,3 килограмма героина, спрятанного в автомобильном тайнике.

Информация о том, что в регион следует крупная партия наркотика, была получена по оперативным каналам. На трассе М-4 "Дон" инспекторы ГИБДД остановили Hyundai Solaris. При тщательном досмотре автомобиля за магистралью воздуховода был найден тайник, а в нем - 15 свертков с героином. Общий вес наркотика превысил 1300 граммов.

- В машине находились 28-летний водитель и 30-летний пассажир. Они рассказали, что забирали оптовые партии героина в подмосковном лесу, а затем продавали его в Воронеже через систему закладок. У задержанных изъяты анонимные банковские карты моментальной выдачи, на которые покупатели перечисляли деньги, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (незаконные приобретение и транспортировка наркотиков в особо крупном размере, а также подготовка к их сбыту). Решением суда задержанные помещены в СИЗО. В случае обвинительного приговора им грозит до 20 лет тюрьмы.