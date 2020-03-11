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11.03.2020 05:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о незаконной пересылке наркотического вещества в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ) возбудили в отношении жителя Магадана.

Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах

"В январе текущего года на одном из интернет-сайтов он осуществил заказ наркотического средства из Санкт-Петербурга для личного потребления и продажи", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Продавец поместил наркотики в светодиодный фонарик и отправил почтой на имя знакомой магаданца, которая была не в курсе, что за посылку ее попросили получить. Однако эта конспирация не помогла. В сортировочном центре поселка Сокол сотрудники регионального УФСБ обнаружили незаконное содержимое отправления. Они заменили настоящий наркотик муляжом и отправили фонарик в отделение. Там его забрала девушка-получатель и передала своему другу.

Заказчика наркотиков задержали. По решению Магаданского городского суда на время следствия он заключен под стражу. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Борьба с наркотиками

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