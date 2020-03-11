Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике

Уголовное дело о незаконной пересылке наркотического вещества в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ) возбудили в отношении жителя Магадана.

"В январе текущего года на одном из интернет-сайтов он осуществил заказ наркотического средства из Санкт-Петербурга для личного потребления и продажи", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Продавец поместил наркотики в светодиодный фонарик и отправил почтой на имя знакомой магаданца, которая была не в курсе, что за посылку ее попросили получить. Однако эта конспирация не помогла. В сортировочном центре поселка Сокол сотрудники регионального УФСБ обнаружили незаконное содержимое отправления. Они заменили настоящий наркотик муляжом и отправили фонарик в отделение. Там его забрала девушка-получатель и передала своему другу.

Заказчика наркотиков задержали. По решению Магаданского городского суда на время следствия он заключен под стражу. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.