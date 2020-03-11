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11.03.2020 09:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные Ту-142 пролетели над нейтральными водами у границы США

Текст: Дина Непомнящая

Плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта совершили два дальних противолодочных самолета Ту-142 Военно-морского флота России. Об этом РИА Новости сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Полет продлился около двенадцати часов. Из них примерно четыре российские экипажи провели в компании коллег из США. Истребители F-22 и F-18 американских Военно-воздушных сил сопровождали Ту-142, когда те находились в районе Аляски. Военные строго соблюдали международные правила использования воздушного пространства.

Это уже не первая за последнее время учебная операция с российскими Ту-142. Ранее прошли плановые полеты над Японским и нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

Власть Безопасность Армия В мире США Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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