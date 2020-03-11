В Оренбуржье ОПГ пыталась похитить 23 тонны нефти

В Оренбуржье вынесли приговор шестерым членам преступной группы, пытавшейся похитить 23 тонны нефти из нефтепровода.

Как сообщила прокуратура области, Сорочинский районный суд признал фигурантов виновными в групповом покушении на кражу в крупном размере.

- В суде установлено, что подсудимые в июле 2019 года реализовали попытку похитить более 23 тонн нефти на общую сумму более 500 тысяч рублей, - уточнили в надзорном ведомстве.

Однако довести дело до конца злоумышленники не смогли и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге пятерым членам преступной группы назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей каждому. Шестой обвиняемый, ранее судимый, приговорен к полутора годам колонии строгого режима с ограничением свободы на восемь месяцев.

Кроме того, в доход государства конфискован грузовой тягач IVECO с полуприцепом-цистерной, с помощью которого подсудимые пытались совершить хищение.

Приговор в законную силу не вступил.