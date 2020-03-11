В Удмуртии заведующую кладбищем задержали за взятку

В удмуртской Можге задержали заведующую кладбищем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

31-летнюю женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере.

По информации следователей, с мая 2019 года по март 2020 года она регулярно получала взятки от одной организации по оказанию ритуальных услуг. Деньги ей давали за предоставление мест для погребения рядом с ранее захороненными родственниками. Общая сумма "вознаграждений" составила более 150 тысяч рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 и пункту "а" части 5 статьи 290 УК России.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведены обыски, проверяется информация о причастности к этому других лиц.