Марат Хуснуллин: Реализация нацпроектов в Иркутской области идет системно

У Приангарья есть возможность выйти в лидеры по реализации нацпроекта по строительству жилья. Такой вывод сделал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, подводя итоги двухдневной рабочей поездки в Иркутскую область с участием зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина и замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова.

По мнению Марата Хуснуллина реализация нацпроектов в регионе поставлена достаточно системно. Пожелал он лишь одного: ускорить все процессы. "Деньги выделены, люди есть, желание есть", - подчеркнул он. Отметил, что в Нижнеудинске и Тулуне уже есть на этот счет решения по ускоренной ликвидации аварийного жилья. По словам Марата Хуснуллина, это можно реализовать, как в зоне подтопления, так и в других районах области:

- Мы в порядке "пилотного проекта" готовы рассмотреть возможность ускорения этой программы. Протокольно записали вопросы, связанные с чистой водой, с экологией.

Среди принятых решений предусмотрено ускорение реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Ожидаются перемены реализации проекта "Безопасные и качественные дороги":

- Поставлена задача увеличить объем строительства в этом году, - сказал Хуснуллин. - Нужно, чтобы уже в 2020 году дополнительный объем, чтобы люди почувствовали, что дороги стали лучше. Просто надо активно работать, я бы не побоялся сказать, что в круглосуточном режиме.

Сергей Меняйло отметил, что врио Губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву поручено заниматься реализацией национальных проектов в штабном режиме и ежедневно:

- У Иркутской области есть все возможности выйти в лидеры по реализации национальных проектов. И бюджет области достаточно хороший, и потенциал есть. Самое главное теперь - конкретная постановка задачи и контроль ее выполнения.