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11.03.2020 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нетрезвый петербуржец устроил стрельбу с балкона многоэтажки

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Балкон, с которого велась стрельба. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Балкон, с которого велась стрельба. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Балкон, с которого велась стрельба. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове местный житель стрелял с балкона из карабина.

Сообщение об этом поступило в полицию Василеостровского района вчера, 10 марта около 17.40. Очевидцы рассказали, что с балкона многоэтажного дома на Морской набережной, 23, кто-то ведет стрельбу.

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Прибывшие на место полицейские не застали стрелявшего, но обнаружили на общем балконе двенадцатого этажа пять гильз.

Возмутителя спокойствия быстро вычислили и задержали. Им оказался 36-летний житель этого же дома. У него изъяли карабин и около двадцати патронов.

Известно, что мужчина нигде не работает, разрешение на оружие у него имеется. Пострелять с балкона он решил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что он выстрелил в воздух из карабина примерно десять раз.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ). Также в отношении стрелявшего составлен протокол за мелкое хулиганство. Он предполагает штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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