В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о драке между двумя мамами в детском саду.

Инцидент произошел год назад, в феврале 2019-го. В коридоре детского сада в Адмиралтейском районе вспыхнул конфликт между двумя молодыми мамами, которые давно не взлюбили друг друга, - женщины поссорились в родительском чате. В детсаду они подрались. В ходе потасовки одна из матерей выхватила из кармана небольшой складной ножик и несколько раз ударила им оппонентку по голове. А также схватила за волосы, ударила коленом в лоб и поцарапала губу - такие повреждения фигурируют в материалах уголовного дела.

Пострадавшая обратилась в полицию. В результате напавшая была признана виновной в преступлении по статье 115 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение легкого вреда". Прокуратура поддержала обвинение. Суд принял сторону государственного обвинителя.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца. Это не предполагает изоляции от общества. В течение установленного срока петербурженке нужно будет соблюдать ряд ограничений и не покидать пределы города.