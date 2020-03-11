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11.03.2020 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о драке между двумя мамами в детском саду.

Фото: YouTube
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Инцидент произошел год назад, в феврале 2019-го. В коридоре детского сада в Адмиралтейском районе вспыхнул конфликт между двумя молодыми мамами, которые давно не взлюбили друг друга, - женщины поссорились в родительском чате. В детсаду они подрались. В ходе потасовки одна из матерей выхватила из кармана небольшой складной ножик и несколько раз ударила им оппонентку по голове. А также схватила за волосы, ударила коленом в лоб и поцарапала губу - такие повреждения фигурируют в материалах уголовного дела.

Пострадавшая обратилась в полицию. В результате напавшая была признана виновной в преступлении по статье 115 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение легкого вреда". Прокуратура поддержала обвинение. Суд принял сторону государственного обвинителя.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца. Это не предполагает изоляции от общества. В течение установленного срока петербурженке нужно будет соблюдать ряд ограничений и не покидать пределы города.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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