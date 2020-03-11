Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек

Число погибших в дорожной аварии под Ростовом-на-Дону выросло до пяти человек. Об этом "РГ" сообщили в областной автоинспекции.

Напомним, в результате столкновения на федеральной трассе М-4 "Дон" микроавтобуса и фуры на месте погибли четыре человека. Еще пятерых госпитализировали.

Один из пострадавших, направленных в больницу, находился в очень тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.

Остальные получили легкие травмы и средней тяжести. Их жизнь вне опасности. Один человек уже выписан из медучреждения.