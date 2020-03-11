Новости

В Удмуртии заведующую кладбищем задержали за взятку 17:56
Совет Думы отменил парламентский форум из-за коронавируса 17:51
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США 17:51
В Каталонии своими соотечественниками считают Колумба, Шекспира и да Винчи 17:50
Калужанин осужден на 20 лет за похищение людей, изнасилование и убийство 17:45
Замглавы МЭР РФ назначен Алексей Херсонцев 17:21
В Челябинске объяснили ЧП с новым низкопольным трамваем 17:15
Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам 17:14
На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы 17:08
В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной 17:02
Российские авиакомпании увеличили в феврале объем перевозок 16:57
В Ленобласти семь человек пострадали в ДТП с грузовиком 16:50
Меркель: До 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом 16:42
Генпрокуратура РФ признала нежелательной бельгийскую НПО 16:36
Медведев и Румас обсудили вопросы безопасности 16:36
"Рома" не полетит в Испанию на матч против "Севильи" в Лиге Европы 16:36
Корвет "Гремящий" отправился на Балтфлот для госиспытаний 16:28
В Краснодаре наградили лауреатов конкурса "Золотой фотообъектив" 16:28
В Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алферову 16:26
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году 16:25
Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон 16:24
Некачественная реставрация крепости в Ленобласти заинтересовала СК 16:24
Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек 16:06
Тренер лыжника Большунова обвинил норвежских спортсменов в неуважении 16:05
В Симферополе ВАЗ насмерть сбил школьницу 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным в создании компьютерных вирусов программиста из Самарской области, который до этого находился в федеральном розыске. Решением суда он приговорен к 3,8 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости
В Воронежской области женщина пыталась закрыть ипотеку деньгами из 90-х

"В результате комплекса оперативных мероприятий во взаимодействии с экспертами НКО "Аналитическое агентство по компьютерной безопасности" получены неоспоримые факты создания, использования и распространения вредоносных программ. Специалистами проведена компьютерно-криминалистическая судебная экспертиза, в результате которой установлены факты разработки нового вида компьютерного вируса", - сообщили в краевом управлении ФСБ России.

Мужчина ранее уже был осужден. Он размещал в интернете объявления, предлагая разработку программного обеспечения. "По заказу одного из клиентов за 6,8 тысячи рублей программист написал две программы, которые позволяют нейтрализовать средства защиты компьютера, а также уничтожить или блокировать содержащуюся в нем информацию, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Но в момент передачи готовых программ подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ".  За изготовление этих вирусов программиста осудили на 1,3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако он скрылся от правоохранительных органов и поэтому с декабря 2017 года находился в федеральном розыске.

В конце концов сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ГУФСИН региона установили, где может скрываться хакер, и задержали его.

По данным ведомства, "к моменту задержания в Краснодаре этот человек занимался созданием очередного нового вируса". Против программиста было возбуждено новое уголовное дело по статье "Создание, распространение или использование компьютерных программ, предназначенных для уничтожения или блокирования информации".

Решением суда хакер признан виновным и осужден теперь уже к реальным срокам с отбыванием наказания в колонии. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Краснодарский край ПФО Самарская область

Главное сегодня

В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Путин назвал истинный мотив санкций против "Северного потока-2"
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
МИД Таиланда уточнил порядок выдачи виз по прибытии для россиян
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту