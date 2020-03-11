На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным в создании компьютерных вирусов программиста из Самарской области, который до этого находился в федеральном розыске. Решением суда он приговорен к 3,8 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

"В результате комплекса оперативных мероприятий во взаимодействии с экспертами НКО "Аналитическое агентство по компьютерной безопасности" получены неоспоримые факты создания, использования и распространения вредоносных программ. Специалистами проведена компьютерно-криминалистическая судебная экспертиза, в результате которой установлены факты разработки нового вида компьютерного вируса", - сообщили в краевом управлении ФСБ России.

Мужчина ранее уже был осужден. Он размещал в интернете объявления, предлагая разработку программного обеспечения. "По заказу одного из клиентов за 6,8 тысячи рублей программист написал две программы, которые позволяют нейтрализовать средства защиты компьютера, а также уничтожить или блокировать содержащуюся в нем информацию, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Но в момент передачи готовых программ подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ". За изготовление этих вирусов программиста осудили на 1,3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако он скрылся от правоохранительных органов и поэтому с декабря 2017 года находился в федеральном розыске.

В конце концов сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ГУФСИН региона установили, где может скрываться хакер, и задержали его.

По данным ведомства, "к моменту задержания в Краснодаре этот человек занимался созданием очередного нового вируса". Против программиста было возбуждено новое уголовное дело по статье "Создание, распространение или использование компьютерных программ, предназначенных для уничтожения или блокирования информации".

Решением суда хакер признан виновным и осужден теперь уже к реальным срокам с отбыванием наказания в колонии. Приговор вступил в законную силу.