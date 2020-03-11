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11.03.2020 11:34
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

США зря тратят время, выигранное Китаем в борьбе с эпидемией

После вспышки новой коронавирусной пневмонии COVID-19 Китай и США по-разному отреагировали на работу по профилактике и контролю эпидемии. На это обратило внимание международное сообщество, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AFP Photo/Peter PARKS Фото: AFP Photo/Peter PARKS
Фото: AFP Photo/Peter PARKS

Благодаря неустанным усилиям за один с лишним месяц Китай взял эпидемию под контроль. Одновременно с этим в США количество случаев заболевания коронавирусом непрерывно возрастает. Борьба с эпидемией в Соединенных Штатах не должна быть такой, так как это одно из развитых государств по уровню медицины.

Американское правительство медленно отреагировало на ответные меры по противостоянию эпидемии. Бывший помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл прямо указал: "Строгие противоэпидемические меры Китая дали нам время для противостояния вирусу, а я сомневаюсь в том, что мы эффективно использовали это время".

Вместе с тем, в США появилось немало проблем в сфере опубликования информации, гарантии медицинских материалов и выделения экстренных ресурсов. Кроме того, эпидемия даже стала инструментом межпартийной борьбы. Общественные интересы отбросили в сторону. Несомненно, такая ситуация серьезно воспрепятствовала процессу противостояния эпидемии в Соединенных Штатах.

Как странно, что некоторые американские политики закрывают глаза на свои проблемы и критикуют усилия и вклад Китая в борьбе с эпидемией. 7 марта вице-президент США Майкл Пенс назвал беспрецедентным решение президента об ограничении авиасообщения с Китаем сразу после вспышки коронавируса. "Этот шаг позволил США выиграть ценное время для борьбы с эпидемией", - заверил Пенс.

Однако многие эпидемиологи, бывшие должностные лица и эксперты в области общественного здравоохранения США публично или в частном порядке предупреждали правительство страны, что запрет на въезд в США является серьезной ошибкой в ходе реализации противоэпидемических мер, отмечается на сайте журнала Times.

Бывший директор Агентства США международного развития (USAID) Джереми Конындык считает, что США должны были заранее предпринять надлежащие меры для предотвращения распространения коронавируса, если уже выиграли время. "Но они ничего не сделали", - отметил эксперт.

Даже те западные СМИ, которые раньше критиковали меры по защите от эпидемии в Китае, начали критиковать правительство США за трату лучшего момента для борьбы с распространением эпидемии. Так, газета "Нью-Йорк таймс" выразила недовольство правительства США своей реакцией на вспышку коронавируса, указав на непрозрачность информации и неэффективность действий.

Было бы намного проще, если бы Соединенные Штаты инвестировали средства в предотвращение эпидемии и борьбу с ней до вспышки кризиса, но тогда правительство обращало на это мало внимания, заявил председатель и президент Нью-йоркского аналитического центра, занимающегося вопросами доступного здравоохранения (ACCESS Health International), Уильям Хазелтин.

Старший советник Генерального директора ВОЗ доктор Брюс Эйлвард сказал, что подход Китая к борьбе с эпидемией может быть воспроизведен в других странах, но он требует скорости действий, достаточного финансирования и политической смелости.

Человеческая жизнь - превыше всего! Для принятия разумных противоэпидемических мер необходимо учитывать конкретные условия разных стран. Политизация эпидемии некоторыми западными странами лишь создает препятствия международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и крайне безответственна с точки зрения защиты жизни и здоровья людей.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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