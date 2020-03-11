В Каталонии своими соотечественниками считают Колумба, Шекспира и да Винчи

Любителей альтернативной истории в мире хватает. Как оказалось, есть они и в Каталонии. В течение последних лет было снято несколько фильмов, в которых Христофор Колумб, Мигель де Сервантес, Эрнан Кортес, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир и многие другие деятели прошлого называются каталонцами. Согласно теории, придуманной Институтом новой истории еще лет 10 назад, на протяжении веков правители Испании манипулировали историей, лишив каталонскую нацию выдающихся личностей. Эта идея, несмотря на абсурдность, получила широкую поддержку региональных политических и культурных лидеров. И вот теперь оказалось, что съемки фильмов, продвигающих эту мысль, были проплачены местной телерадиокорпорацией. Создание теории заговора обошлось ей в 184 тысячи евро.

В одном из фильмов утверждается, что Христофор Колумб родился вовсе не в Генуе, да вообще все первооткрыватели Америки и лидеры конкистадоров были каталонцами. И "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья", оказывается, отправились в путь не из Палос-де-ла-Фронтера, а из местечка Пальс (в 40 км в востоку от Жироны).

В другом фильме рассказывается, будто Мигеля де Сервантеса на самом деле звали Микель Сирвент, родом из Аликанте. "Дон Кихота" он писал на каталонском языке, но цензура не пропустила книгу в таком виде в печать и перевела ее на испанский. Более того, утверждается, что Уильям Шекспир - это один из псевдонимов того самого Сирвента.

В третьем - каталонцем уже называется Леонардо да Винчи - на том основании, что его Джоконда изображена на фоне горы, похожей на Монтсеррат.

Как отмечает El Pais, создатели этих псевдоисторий даже удостоились премий и наград со стороны нескольких провинциальных и городских советов, что теперь подвергается критике со стороны не националистов.