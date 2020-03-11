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11.03.2020 13:31
Рубрика: В мире

В Шеффилде из туристического центра похитили всю туалетную бумагу

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне тревожных новостей о стремительном распространении коронавируса в Европе в британском Шеффилде произошло, пожалуй, самое нелепое ограбление года. Как сообщили в городском департаменте полиции, преступники похитили всю туалетную бумагу из местного центра для семейного отдыха - "Городской фермы" Хили. Заведение уже давно стало местной туристической достопримечательностью. Многие приезжают сюда с детьми для того, чтобы с головой окунуться в сельскую жизнь.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Как сообщается, смотрители при обходе подсобных помещений к ужасу обнаружили, что злоумышленники опустошили запасы туалетной бумаги. Общий ущерб еще предстоит оценить. Поиски похитителей по горячим следам успехом не увенчались. Известно, что правоохранительные органы изъяли записи с видеокамер. Следователи ищут автомобиль, на котором уехали грабители. Все указывает на то, что преступление было тщательно спланировано.

По мнению экспертов, инцидент наглядно продемонстрировал нарастающие панические настроения среди горожан из-за коронавируса. С начала месяца небывалый покупательский ажиотаж коснулся практически всех жителей Европы.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что из больниц Парижа похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.

В мире Европа Великобритания

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