ВМС США обязали раскрыть причину гибели атомной подлодки USS Thresher

Джим Брайант, офицер ВМС США в отставке, захотел изучить 1700-страничный отчет о гибели подлодки, однако ему было отказано в доступе к документу. В результате он подал в суд на ВМС, и судья обязал военных опубликовать отчет блоками по 300 страниц.

Атомная подлодка USS Thresher была головным кораблем типа "Трешер". Она отличалась от предшественниц времен войны высокой скоростью и большой глубиной погружения.

9 апреля 1963 года подводная лодка находилась в 220 милях к востоку от Кейп-Кода. Экипаж вышел в море для проведения глубоководных погружений с целью проверки прочности корпуса на предельных глубинах.

Погружение началось в 07:47, сначала все шло по плану. Однако в 9:13 спасательное судно Skylark, ожидавшее наверху, получило сообщение с борта подводной лодки: "Испытываю незначительные трудности… Имею дифферент на корму… Пытаюсь продуть цистерны".

На поверхность Thresher так и не поднялся. Разрушившаяся подлодка, точнее шесть ее фрагментов, были обнаружены позже на дне Атлантического океана. Все 129 человек, находившиеся на борту, погибли.

Было выдвинуто множество теорий о причинах гибели субмарины. Специальная комиссия назвала причиной катастрофы трещину в сварном шве, через которую забортная вода попала в машинный отсек, вызвав короткое замыкание, которое, в свою очередь, привело к остановке реактора.

ВМС США долгое время держали доклад о гибели подлодки в секрете. По данным Popular Mechanics, его собирались опубликовать еще в 1998 году, однако тогда было обнародовано всего 19 страниц. Утверждалось, что остальную часть решили не публиковать, чтобы защитить экипажи действующих подлодок. Однако авария произошла во время испытаний, а использовавшиеся в 1963 году технологии к тому времени уже устарели.

Публикация доклада о гибели USS Thresher начнется 15 мая и продлится до 15 октября 2020 года.