Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом американский актер написал в своем Twitter.

По словам 63-летнего Хэнкса, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии. Появились усталость, боль в теле, озноб. Супруги решили сделать тест на коронавирус, его результаты оказались положительными.

Отметим, что Том Хэнкс не только актер, но и продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Наиболее известные фильмы с его участием: "Большой", "Зеленая миля", "Изгой", "Чудо на Гудзоне", "Неспящие в Сиэтле" и многие другие. Является обладателем двух премий "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" - за фильмы "Филадельфия" и "Форрест Гамп".