"Атлетико" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 испанский клуб выбил действующего обладателя трофея "Ливерпуль".

В домашнем матче "Атлетико" выиграл 1:0 и неожиданно стал фаворитом противостояния. При этом Диего Симеоне и его футболисты отлично понимали: на "Энфилде" им будет очень непросто.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:0 в пользу "Ливерпуля". Англичане могли забить и больше, но им отчаянно не везло.

В дополнительное время Роберто Фирмино все-таки удвоил преимущество хозяев. Казалось, "красные" спокойно доведут дело до победы в противостоянии. Но грубая ошибка запасного голкипера англичан Адриана вернула "Атлетико" надежду: после его ляпа отличился Льоренте.

Все тот же Льоренте вскоре сравнял счет, а на последней минуте овертайма Альваро Мората установил окончательный счет- 3:2 в пользу "Атлетико".

Еще одним участником 1/4 финала Лиги чемпионов стал французский "ПСЖ", обыгравший дома "Боруссию"(2:0).