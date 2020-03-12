Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер"

Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московских клубов получат бесплатную подписку на телеканал "Матч Премьер" сроком на один месяц.

На совместный шаг решились телеканал, российская Премьер-лига (РПЛ) и клубы в связи с запретом мэра столицы Сергея Собянина на проведение массовых мероприятий с участием более 5000 человек до 10 апреля. Учитывая, что у тех же ЦСКА и "Спартака" количество болельщиков, выкупивших абонементы, превышает допустимую для посещения цифру, на стадионы в любом случае попадут далеко не все владельцы сезонных пропусков.

Получить бесплатную подписку на "Матч Премьер" можно будет посредством специальных промокодов. О порядке передачи таких промокодов дополнительно сообщат на ресурсах телевещателя, РПЛ или клубов.

Напомним, в озвученный срок в Москве пройдут пять матчей. Отмечается, что, если подобные ограничения примут и в других городах, где базируются клубы РПЛ, инициатива "Матч Премьер" будет осуществлена тем же образом.