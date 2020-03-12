ЕС завершает работу над ратификацией визового соглашения с Минском

Процесс ратификации в Брюсселе соглашений с Минском об упрощении выдачи виз и о реадмиссии близок к завершению, полагает глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

Он пояснил, что один из комитетов европарламента уже завершил работу, а в еще нескольких она продолжается. "Надеемся, скоро будем заканчивать процесс ратификации на нашей стороне", - завяил Шубель, напомнив, что аналогичную процедуру документы должны пройти и в белорусском парламенте, информирует БЕЛТА.

Позитивно оценивая эффект от реализации соглашения, глава представительства ЕС напомнил, в частности, что стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро. Кроме того, будет намного легче стать обладателем и многократной визы, а некоторые категории граждан смогут получать шенген бесплатно.

В представительстве ЕС одобряют и введение Варшавой нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет для белорусских детей и молодых людей до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями. "Мы приветствуем такие шаги", - сказал Шубель.

Так же оптимистично он настроен и по поводу соглашения о приоритетах партнерства между РБ и ЕС. "Мы почти готовы, надо решить еще несколько вопросов", - проинформировал он. Соглашение, по словам Дирка Шубеля, готово на 95 процентов. "Скоро будем успешно завершать переговоры и подпишем его очень быстро", - резюмировал он.