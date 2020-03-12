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12.03.2020 10:23
Рубрика: В мире

Количество зараженных COVID-19 в Южной Корее составило 7869 человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

На фоне распространения COVID-19 в мире Южная Корея демонстрирует обнадеживающую динамику по борьбе с коронавирусом. За прошедшие сутки было зарегистрировано немногим более ста случаев инфицирования, что стало самым низким показателем за последние две недели. Одновременно корейцы ввели меры, направленные на ужесточение контроля за прибывающими из Европы пассажирами.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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Согласно статистике, которую предоставил сегодня утром сотрудник министерства здравоохранения Республики Корея (РК), за прошедшие сутки было зафиксировано 114 случаев заболевания COVID-19, доведя общее число инфицирования до 7 869. Это самый низкий показатель ежедневного увеличения больных, который был в зафиксирован в стране за последние пару недель, что позволяет говорить о стабильной положительной динамике в области борьбы с коронавирусом. Хотя новые больные появляются каждый день, но в куда меньших количествах, чем было неделю назад.

Из 114 заболевших 81 проживают в Тэгу и провинции Северная Кенсан, где находится главный центр инфицирования. 19 человек были зарегистрированы в Сеуле, где в колл-центре одной из страховых компаний возник второй крупнейший в РК очаг распространения COVID-19.

В полночь 11 марта было сообщено о 66 жертвах. Однако позже пришло сообщение о том, что скончался еще один больной - 82-летний мужчина. Таким образом число умерших сейчас составляет 67 человек. За сутки этот показатель вырос на шесть человек.

Параллельно 45 больных COVID-19 смогли победить инфекцию, были признаны здоровыми и их выписали из клиник. Общее число выздоровевших в Южной Корее возросло до 333 человек.

В связи с распространением COVID-19 в других странах Южная Корея заявила, что теперь ужесточает меры контроля за теми, кто прибывает из государств, где зафиксированы крупные очаги заражений.

Фото: Doug Mills/The New York Times via AP
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Так, с сегодняшнего дня все (включая самих корейцев), кто прибывает в Южную Корею из Италии и Ирана, должны проходить специальную проверку состояния здоровья и заполнять подробные анкеты. Ранее это требовали только от тех, кто прибывает из Китая, Макао и Гонконга.

Аналогичные меры вводятся с полуночи 15 марта в отношении тех, кто прилетает в Южную Корею из Великобритании, Франции, Голландии, Испании и Германии. Это касается также и тех, кто будет прибывать в Южную Корею транзитом через Москву, Дубай или другие транзитные города, если пассажир в предыдущие две недели побывал в указанных выше странах. Как пояснили корейские чиновники, они зафиксировали несколько случаев, когда корейцы заражались, находясь в странах Западной Европы, что и заставило власти пойти на усиление мер по контролю.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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