Конгресс поддержал ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Палата представителей конгресса США, которую контролируют представители Демократической партии, одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в вопросе применения вооруженных сил против Ирана.

Соответствующее решение было принято в среду. Ранее, в середине февраля, данная инициатива была утверждена Сенатом, напоминает ТАСС.

Теперь документ будет направлен главе государства. Однако, по данным Белого дома, Трамп намерен наложить на него вето. Сейчас у демократов недостаточно голосов в контролируемой республиканцами верхней палате Конгресса, чтобы преодолеть президентское вето.