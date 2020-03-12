Кремль не согласился с заявлениями о ценовой войне против России

Страны ОПЕК+ в одной лодке в ситуации с ценами на нефть, считают в Кремле.

На вопрос о том, чувствуют ли в Москве ценовую войну, которую якобы начала Саудовская Аравия против России, а затем к ней подключились Ирак, Кувейт и ОАЭ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что с этими странами у Москвы очень тесные и конструктивные взаимоотношения.

Пока у Владимира Путина с руководством этих государств контактов не запланировано, но в случае необходимости они могут быть осуществлены незамедлительно. "Сам Эр-Рияд опровергал сообщения, что ведется ценовая война, тем более, против России", - заявил Песков.

"Мы имеем дело с рядом факторов, которые привели к существенному сокращению цен на нефть и нефтепродукты", - отметил представитель Кремля. "Все мы вместе, в одной лодке в этой ситуации", - добавил он. Одни страны в большей, другие в меньшей степени были готовы к такому падению цены, сказал Песков.