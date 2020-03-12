Курс доллара превысил 74 рубля

Курс рубля снизился на открытии торгов в четверг, следует из данных Московской биржи.

Так, доллар вырос до показателей марта 2016 года, превысив 74 рубля. На 10:05 мск на максимуме он доходил до 74,1 рубля, евро добирался до отметки 83,72 рубля.

Российские фондовые индексы также открыли торги снижением. Рублевый индекс МосБиржи терял около 4%, валютный индекс РТС - более 5,5%.

Российский финансовый рынок таким образом отыгрывает негатив в виде снижения цен на нефть и объявление ВОЗ о признании коронавируса пандемией.

Рубль пока не может нащупать идеи для стабилизации, но в этом ему помогают продажи валюты в рамках бюджетного правила, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Впрочем, если все ведущие центральные банки дружно уведут свои ставки к нулю, или даже в отрицательные значения, то мировому капиталу не останется выбора, кроме поиска рискованных, но доходных идей, считает он.