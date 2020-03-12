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12.03.2020,  
15:44
Текст:  Алексей Брусилов

Модернизированный "Корнет" стал эффективным оружием против террористов

Алжирская армия стала первой из зарубежных вооруженных сил, принявших на вооружение российские самоходные ракетные комплексы "Корнет-ЭМ".
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Выполненные на шасси бронированного автомобиля ВПК-233136 "Тигр-М" они сейчас являются самыми мощными наземными противотанковыми средствами в сухопутных войсках данного государства.

В публикациях алжирских источников высоко оценивается мощь этих ПТРК и их хорошая мобильность.

Известно, что максимальная дальность применения достигает 10 000 метров, а бронепробиваемость - 1 300 миллиметров. Кроме кумулятивных имеются также варианты с фугасными и термобарическими боевыми частями.

Имеющееся прицельное оборудование позволяет применять оружие как днем, так и ночью, и кроме объектов, находящихся на земле, также поражать воздушные цели.

Напомним, что два года назад в Сирии в районе Идлиба был уничтожен автомобиль, в котором находились боевики одной из террористических группировок. Сообщалось, что в транспортное средство попала ракета, запущенная со стороны правительственных сил и пролетевшая более 7 000 м. Военные эксперты считают, что таким образом в реальных условиях прошла апробация данной версии "Корнета".

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