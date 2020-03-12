Нарочницкая ответила тем, кто ставит на одну доску нацизм и коммунизм

Накануне парламентских слушаний, посвященных Великой Победе, в Москве презентовали доклад "Ампутация памяти: война с историей, вандализм и реабилитация нацизма". В нем ответы на вопросы: зачем Запад обезличивает память о победителях во Второй мировой и поощряет вопиющие акты вандализма по отношению к советским военным памятникам. Авторы считают, что осквернением мемориалов и публикациями об итогах войны не просто формируется негативное отношение к России, но и разжигается ненависть к рядовым россиянам и соотечественникам, не согласным на возвеличивание коллаборационистов и отказ от собственной национальной памяти.

Игры с фактами уже привели к тому, что западное общество мало знает о вкладе СССР в Победу, слабо представляет, кого и за что осудил Нюрнбергский процесс. В докладе, к примеру, приводится лукавая логика Еврокомиссии на волне возмущения России по поводу заявления, что "75 лет назад силы союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау". На критику еврокомиссары отвечают так: "Вооруженные силы Советского Союза, которые освободили Освенцим, были частью сил союзников. Силы союзников - общий термин, который используется для обозначения держав, воевавших против Гитлера".

Между тем, сухая статистика такова: на Восточном фронте Гитлер потерял 607 дивизий, в то время как на всех остальных - 176, в три с половиной раза меньше.

По мнению члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, историческая несправедливость на западе становится все более скоординированным и организованным политическим курсом. "С помощью дискредитации СССР, уравнивания коммунизма с фашизмом и нацизмом, происходит вытеснение памяти о Победе во Второй мировой войне мифом о великой победе коллективного запада в войне "холодной", где историческая Россия (идеологи ревизионизма не делают особых различий между Российской империей, Советским Союзом и Россией) однозначно рассматривается в качестве стороны зла. Как следствие, утверждение о неправомерности занятия России места постоянного члена Совета безопасности ООН", - убежден он.

Комментируя доклад, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "история переписывается самым варварским способом" и привел в пример Польшу, где "уничтожаются святые захоронения советских солдат и офицеров". По данным парламентария, мемориальные памятники уничтожены на 70 процентов, на центральном военном кладбище Варшавы не осталось ни одного советского захоронения, надгробья вывозили на свалку.

А вот статистика из доклада: за период с 1997-го по 2019 годы на польской территории было уничтожено 420 памятников вне мест захоронений. А за четыре года "декоммунизации" на Украине было демонтировано 2500 памятников. С начала этого года дважды был осквернен "Алеша" в Болгарии. Последним же актом вандализма стало осквернение мемориала "Крылья Победы" в Одессе.

прямая речь

Наталия Нарочницкая,

президент Фонда исторической перспективы:

- Важно перевести доклад на иностранные языки и устроить его презентацию в Европе. Я убеждена, что и там немало тех, кто, несмотря на некрасивую позицию политиков и СМИ, понимает, что произошло 75 лет назад. Среди ученых гораздо меньше вульгарных "переписчиков" истории. В западной науке нет тенденции на "черное" говорить "белое" и наоборот. Нам нужно объединять, связывая между собой, те европейские силы, которые являются нашими партнерами по науке. Меня всегда удивляет, почему студенты профессоров, с которыми у нас полное взаимопонимание, попадая в журналисты, администраторы или чиновники, начинают рассуждать по-другому. Наверное, это социальный заказ.

Борьба с фальшивой историей - это не просто дань оскорбленной "гордости великороссов". Это задача ответственного государства. Если не реагировать, кончится тем, что нас виртуально припишут к какому-нибудь новому "Нюрнбергскому процессу", объявят виновником в развязывании войны и поставят под сомнение подпись СССР под важнейшими послевоенными юридическими документами.

Начиналась фальсификация простым искажением роли нашей страны, умалением этой роли. И казалось, что это не так страшно, потому что каждой стране свойственно славить своих героев. Меня не удивляет, что в США больше пишут о Эйзенхауре, чем о маршале Жукове. Но когда Жуков приехал в Америку, его овациями встречали стадионы. И никто после Победы, несмотря на начавшуюся "холодную войну", когда стороны обливали друг друга идеологической бранью, не посягал на общепризнанное суждение, что Советский Союз - главный победитель нацизма и за это ему вечный поклон.

Тогдашние ученые никогда не сравнивали германский нацизм - языческую доктрину природной неравнородности людей и наций, с коммунизмом. При этом обязаны были различать фашизм итальянский, в котором не было расовой теории, и германский нацизм. Они понимали, что нацизм - вызов всей монотеистической цивилизации, и это позволяло ему оправдывать претензии на те территории, которые никогда не были в орбите германской нации. Если бы гитлеровская Германия, униженная Версалем и на волне предательства собственной интеллигенции, которая глумилась над немецкой историей, только оспаривала сопредельные территории, которые когда-то отошли другой стране, это бы ничем не отличалось от обычных войн прошлого. Ну взыграло ретивое! Но эта нация не смогла родить ничего, кроме уродливого плода в виде германского нацизма, и провозгласила себя расой господ. Это огромный вызов всей мировой гуманистической доктрине, и он привел к Нюрнбергскому трибуналу.

Никому, ни политологам и политикам, которые ненавидели Советский Союз, ни философам, и в голову не приходило отождествить нацизм и коммунизм. Потому что это исторически и философски абсурдно.

Корни коммунизма идут из либерализма, из мечты о рае равноправия. Главный тезис этой доктрины - универсальное вселенское счастье. И на алтарь интернационального коммунисты были готовы положить все национальное.

Война всегда трактовалась и западным обществом, и Советским Союзом как сражение за право на жизнь европейских народов. Вопрос стоял: быть или не быть. Остаться ли в истории или исчезнуть? Останутся ли эстонцы - эстонцами, поляки - поляками, датчане - датчанами, или они станут безликой массой, материалом для чужого исторического проекта?

Началось все с Эрнста Нольте, немецкого историка. На рубеже 70-х годов прошлого века он выдвинул теорию, за которую его прогнали из респектабельного круга дискуссий. Он объявил фашизм реакцией на коммунизм. По его мнению, возникшая коммунистическая революция породила ответ традиционных слоев. Его доктрина теперь взята на вооружение.

Сейчас искажается не только то, кто больше внес вклад в Победу, а сам смысл войны. Оказывается, фашизм угрожал тем странам, где господствовала демократия, а раз в СССР не было этой демократии, то значит, это такой же тоталитарный монстр, равно стремящийся к мировому господству, как и Германия. И запад "вынужден" был сначала объединить свои усилия с СССР, чтобы усмирить наиболее агрессивного зверя, а потом весь остаток двадцатого столетия бороться против второго тоталитарного монстра. Вот как изменилась трактовка войны.

В Европе, тем не менее, пока достаточно еще людей, которые помнят, как на самом деле было. И во Франции, и в Голландии, и в Германии. Недавно я посещала знаменитый памятник в Трептов-парке. Там цветы лежат. Никакого вандализма. Нацизм немцев привел к невиданной мировой историей национальной катастрофы. Такое, конечно, не забывается. Но мы видим, как в Европе манипулируют этой трагедией. Если только в немецкой политике возникает какое-то движение, которое апеллирует к национальной культуре, к сохранению идентичности, на него легко и тут же наклеивается ярлык "ностальгия по нацизму". "Ах, вы хотите традиционную семью поддерживать? Значит, вы мечтаете о возврате к нацистской Германии!"