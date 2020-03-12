Не прошедшему карантин депутату Госдумы аннулируют пропуск

На заседании Госдумы выяснилось, что депутат от ЛДПР Сергей Катасонов не отправился после посещения Франции на карантин для профилактики распространения коронавируса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать ему на 14 дней пропуск в ГД, а также провести дезинфекцию зала пленарных заседаний.

О том, что депутат его фракции продолжает посещать заседания ГД, несмотря на требования, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал поведение Катасонова недопустимым и предложил лишить его депутатских полномочий.

После заявлений Жириновского часть депутатов ЛДПР покинула зал. Также народные избранники освободили ряд, где сидел Катасонов, и соседние ряды.

Экс-глава Роспотребназдора, депутат Геннадий Онищенко предложил тех, кто непосредственно общался с депутатом Катасоновым, отправить на обследование.

- Что касается нашего зала, конечно, нужно сделать влажную обработку с применением дезинфицирующих средств, - заявил он, - необходимо будет провести очень интенсивную вентиляцию этого зала, с преимущественной работой вытяжной вентиляции на выкачку.

Вячеслав Володин с ним согласился по поводу уборки, было дано поручение на этот счет. Кроме того, было решено аннулировать пропуск для Катасонова. Володин также посоветовал самому депутату, его помощникам и тем, кто общался с народным избранником, необходимо пройти карантин.

- Надо уважать закон и правила, начиная с себя, - заявил он. - Безответственное отношение может быть к себе, но если ты свою семью уважаешь, тех, кто рядом работает, своих граждан, конечно, это преступно.

Володин при этом заметил, что в других странах введены крупные штрафы и даже уголовная ответственность за нарушение карантинных правил.

- У нас, конечно, по этим основаниям нет возможности лишать полномочий, но подумайте, потому что этот вопрос действительно очень важный, - обратился спикер к думскому комитету по контролю и регламенту. - Мы с вами также должны какие-то меры предпринять, потому что не в игрушки играем.

Володин напомнил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой после командировки во Францию сразу отправился на домашний карантин.

Госдума также поручила аппарату Госдумы после завершения нашего заседания провести уборку в зале.