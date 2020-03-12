Огонь летних Олимпийских игр 2020 года зажгли в Древней Олимпии

Олимпийский огонь XXXII летних Игр, которые должны пройти с 22 июля по 9 августа, зажгли в четверг в Древней Олимпии, находящейся на территории современной Греции, сообщает РИА Новости.

По окончании ритуала в храме Геры возьмет старт эстафета олимпийского факела. В течение восьми дней она будет проходить в Греции, после чего огонь окажется у оргкомитета предстоящих Игр. Впервые за все время эстафету начинает женщина - факел понесет олимпийская чемпионка 2016 года в стрельбе из пистолета Анна Коракаки.

На церемонии зажжения огня присутствовали только журналисты и официальные лица. Зрители не были допущены из-за вспышки коронавируса.