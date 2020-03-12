Почта Mail.ru проверит безопасность ссылок в письмах

Новости

Общественный транспорт в Казани облучат для уничтожения инфекций 09:16
В главном военном параде ВВО 9 мая впервые пройдут самоходки "Малка" 09:09
Lada Vesta получила эксклюзивную опцию: первые фото 09:07
В ОБСЕ сообщили о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе 08:14
Скованные одной цепью: блогеры устроили дрифт на спаренных "Жигулях" 08:07
В ЕАО начала работать "горячая линия" по коронавирусу 08:05
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией 08:02
Роскачество нашло вредные для здоровья презервативы 08:00
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты 07:59
В Кузбассе пациенту впервые сделали мочевой пузырь из тонкой кишки 07:46
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств 07:37
Масштабные учения НАТО прекращены в Норвегии из-за коронавируса 07:24
В Австралии мужчина с ножом убил двух прохожих 06:53
В Приамурье покажут реалити-шоу о дальневосточном аисте 06:30
Благовещенцам предложили обменять макулатуру на велосипед и гироскутер 06:17
В Магаданской области МЧС объявило лавинную опасность 06:09
В Токио заявили о влиянии COVID-19 на Олимпиаду 06:01
Четыре человека погибли при пожаре в Улан-Удэ 05:55
Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии выросло вдвое за сутки 05:45
Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом 05:23
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса 05:03
Житель Камчатки пойдет под суд за отлов краснокнижных кречетов 04:38
На Кубе зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом 04:28
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе 04:18
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы 04:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Почта Mail.ru проверит безопасность ссылок в письмах

Текст: Юлия Кривошапко
Почта Mail.ru усилила систему проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь сервис не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени угрозы, почта либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самые распространенные угрозы, которые могут скрываться по ссылке, это фишинговые сайты или ресурсы с вредоносным ПО. Они рассылаются мошенниками под видом сообщений от компаний и банков, чтобы обманным путем получить доступ к управлению устройством или личным данным пользователя.

Фото: iStock
Роструд озвучил возможность отправки расчеток по электронной почте

Механизмы почты Mail.ru в автоматическом режиме проверяют ссылки, на которые кликают пользователи. Проверка проводится с помощью внутренних систем, а также по открытым базам, которые постоянно обновляются и дополняются.

Если ссылка ведет на потенциально опасный ресурс, почта покажет предупреждение об этом во всплывающем окне. При обнаружении серьезной угрозы, переход по ссылке будет заблокирован, а пользователь получит уведомление о предотвращенной опасности.

"В своем аккаунте пользователь находится под защитой почтовых систем. Новая функция позволяет защитить пользователя и в тот момент, когда он покидает безопасное пространство. Более 13 миллионов ссылок ежедневно проходят проверку в почтовом сервисе", - рассказал Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru.

Обновленная функция проверки ссылок действует как веб-версии, так и в последних версиях приложений для IOS и Android.

Почта Mail.ru использует передовые системы в качестве защиты от различных типов киберугроз, говорят в компании. Такие как, например, нейросеть Marshal, которая отслеживает поведение владельца почты на основе 100 параметров - когда пользователь открывает почту, откуда заходит, с какого устройства, как ищет письма. Кроме того, при помощи компьютерного зрения почта Mail.ru следит за тем, чтобы мошенники не использовали логотипы известных компаний в фишинговых письмах.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
В Минэнерго назвали справедливую цену на нефть
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ