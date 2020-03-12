Почта Mail.ru проверит безопасность ссылок в письмах

Почта Mail.ru усилила систему проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь сервис не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени угрозы, почта либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.

Самые распространенные угрозы, которые могут скрываться по ссылке, это фишинговые сайты или ресурсы с вредоносным ПО. Они рассылаются мошенниками под видом сообщений от компаний и банков, чтобы обманным путем получить доступ к управлению устройством или личным данным пользователя.

Механизмы почты Mail.ru в автоматическом режиме проверяют ссылки, на которые кликают пользователи. Проверка проводится с помощью внутренних систем, а также по открытым базам, которые постоянно обновляются и дополняются.

Если ссылка ведет на потенциально опасный ресурс, почта покажет предупреждение об этом во всплывающем окне. При обнаружении серьезной угрозы, переход по ссылке будет заблокирован, а пользователь получит уведомление о предотвращенной опасности.

"В своем аккаунте пользователь находится под защитой почтовых систем. Новая функция позволяет защитить пользователя и в тот момент, когда он покидает безопасное пространство. Более 13 миллионов ссылок ежедневно проходят проверку в почтовом сервисе", - рассказал Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru.

Обновленная функция проверки ссылок действует как веб-версии, так и в последних версиях приложений для IOS и Android.

Почта Mail.ru использует передовые системы в качестве защиты от различных типов киберугроз, говорят в компании. Такие как, например, нейросеть Marshal, которая отслеживает поведение владельца почты на основе 100 параметров - когда пользователь открывает почту, откуда заходит, с какого устройства, как ищет письма. Кроме того, при помощи компьютерного зрения почта Mail.ru следит за тем, чтобы мошенники не использовали логотипы известных компаний в фишинговых письмах.