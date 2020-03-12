Посол России в Болгарии вручил медали ветеранам, проживающим в Софии

В Российском культурно-информационном центре в Софии состоялось торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Из-за эпидемии гриппа и угрозы распространения коронавируса в столице Болгарии организаторам пришлось отказаться от приглашения болгарских партизан, сражавшихся на стороне СССР.

Посол России Анатолий Макаров лично поздравил присутствующих с 75-летием Победы над фашистской Германией. В своем выступлении он выразил сожаление в связи с наблюдаемыми попытками некоторых местных политиков исказить историю и подвергнуть сомнению подвиг советских воинов "в угоду политической конъюнктуре".

В рамках мероприятия был показан документальный фильм об историческом параде, прошедшем на Красной площади в июне 1945 года. После просмотра фильма ветераны вместе с гостями за общим столом разделили "боевые" 100 грамм.

Награждение ветеранов в Софии положило начало церемониям, приуроченным к дню празднования 9 Мая. Подобные события планируются к проведению на территории всей Болгарии. Они будут включать возложения венков у памятников советским воинам, а также шествия "Бессмертного полка".